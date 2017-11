Résidence : Saturnia Pyri, mercredi 22 novembre vers 14h

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi 22 novembre, trente-troisième rendez-vous d’une résidence mensuelle sur Jet fm chaque troisième mercredi du mois. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro cinquante trois & trente trois dont voici le détail :

​Saturnia Pyri # 53

1 - Bon Iver - 09 ____45_____ 22, A Million

2 - Arvo Part - fur alina, for piano

3 - I Listen to the Wind That Obliterates My Traces- HMV Weather Effects - Wind

4 - Wilco - Quarters - Schmilco

5 - Yann Paranthoen - Le phare des roches douvres

6 - Chopin - Arthur Rubinstein - Nocturne Op. 32, No. 1 in B

7 - Anne Paceo - Emile Parisien - Leila Martial - Tony Paeleman - Birth and Rebirth - Circles

8 - Bécasseau Sanderling - Groenland - Le Plus Grand Parc Naturel Du Monde

9 - The Beatles - A Day In The Life

10 - Benat Achiary - Philippe De Ezkurra - Ramon Lopez - Regards D’enfant - Acércate Más

11 - Janota / Irena et Vojta Havlovi / Konopasek - Mezi vlnami

12 - Blasco de Nebra - Javier Perianes - Sonata no.5 in F sharp minor I

13 - UI - undersided - Lifelike

14 - Aaron Ximm - high bush baby 256 st - Silence Radio

Saturnia Pyri # 33

1 - Stravinsky - Apollon Musagète - Variation D’Apollon John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra

2 - Himno da Portela - Quadra da Portela 18 août 2015 - C.P

3 - Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater Inflammatus et accensus - Cambridge Ensemble with Timothy Brown (direct & organ)

4 - Merle Noir - Ambiances Naturelles Et Faune De l’Ile De Ré

5 - Element Video #0004 by M&F - Music Joe Goldring - from YouTube

6 - Debussy Clair de lune des Fêtes galantes - Henri Demarquette - L’invitation au voyage

7 - Aa Bondy - Surfer King - Believers

8 - Giacinto Scelsi - Le réveil profond - Cycle Nuits II, 1972 pour contrebasse solo Joëlle Léandre - from YouTube

9 - L’été à la frontière - Laurent Pommier Arte Radio

10 - Jeanne Added - Be Sensational - Be Sensational

11 - Future Islands - Open - On The Water

12 - Here We Go Magic - A Different Ship

13 - Rameau - Que les mortels servent de modele aux dieu Zoroastre, Act I_ Air tendre - Haas, Frederick

14 - Christian Fennesz, Mika Vainio, Christian Zanésie - Premonition - GRM Experience

15 - Cliff Martinez - Don’t Blow It - Solaris

16 - Schumann Opp.13 & 22 ; Malcolm Frager, Fortepiano -Étude Symphonique Op.13_ Étude XI [Var. IX]

17 - Lower Dens - I Am the Earth -Escape from Evil

18 - Xabier Erkizia - jaitzubia_hidrofono1 - Soinumapa