Résidence : Saturnia Pyri, mercredi 22 novembre vers 14h

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi 20 décembre, trente-quatrième rendez-vous d’une résidence mensuelle sur Jet fm chaque troisième mercredi du mois. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro soixante quatre & trente quatre dont voici le détail :

​Saturnia Pyri # 64

1 - Léo Ferré - Préface

2 - Kate Tempest - Bad Place For A Good Time

3 - Yann Paranthoen - piste 10 - Le Phare Des Roches Douvres

4 - rabukernoa # 1

5 - Shunatao - Garbage Hole - Slow Rock Mountains

6 - Couperin - Alexandre Tharaud - Les Baricades Mistérieuses (6E Ordre)

7 - Santour, Santur - Manoochehr Sadeghi, Santoor, persian music

8 - Musiques Yoruba, Les Voix De La Mémoire - Vous Regardez La Mort, Vous La Connaissez 1

9 - rabukernoaguionneau # 2

10 - Winter Family - Cortelyou Rd. [We Shall Overcome]

11 - Neil Young - Old Man - Harvest -72

12 - Kate Tempest - Europe Is Lost

13 - Rossignol de nuit Banyuls

14 - Cocanha - Aval Le Long De L’aiga - Per Un Viatge Sonòr A Tres Votz

15 - Tatjana Bogucz - Manège sonore à la foire du Trône - Arte Radio

16 - Majid Bekkas - Ana Bouhali Featuring Khalid Kouhen, Manuel Hermia Al Qantara

Saturnia Pyri # 34 ​ 1 - Zanmari Baré - -Blandine - Mayok flér

2 - Streets Of Lhasa #1 - Sublime Frequencies - Streets Of Lhasa

3 - Damon Albarn - Saturn - Dr Dee

4 - Myriam Aycaguer et Laurent Pommier - POP SCREENS - installation d’Alex Mendizabal à Tabakalera Donostia

5 - Iban Urizar - Beyul oriental - BEYUL

6 - Dark Dark Dark - Hear Me

7 - Philip Jeck - All That’s Allowed - Live In Liverpool

8 - Philip Glass - Company for String Orchestra, Movement II

9 - Scout Niblett - Duke Of Anxiety - The Calcination Of Scout Niblett

10 - Sublime Frequencies - I Remember Syria - Sonic Suriya

11 - Kaija Saariaho / Alexis Descharmes, violoncelle - Sept Papillons (2000) pour violoncelle - from YouTube

12 - White Out w Jim O’Rourke and William Winant - stipledmoon - China Is Near

13 - Yannick Dauby - Le chant des batraciens - Grenouilles de Taiwan - Arte Radio