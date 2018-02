Résidence : Saturnia Pyri, mercredi 21 février vers 14h

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi 21 février trente-sixième rendez-vous d’une résidence mensuelle sur Jet fm qui se poursuit. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro trente six & cinquante six dont voici le détail :

Saturnia Pyri # 36

1 - L’étrangleuse - Caged Bird - Memories To Come

2 - Bjork - Thunderbolt - Biophilia

3 - chanson Ainara & Xomin

4 - Camille - Pleasure - Ilo Veyou

5 - Nils Frahm - Wall - solo

6 - Zanmari Baré - Bob zarkansyel - Mayok flér

7 - Cliff Martinez - Is That What Everybody Wants - Solaris

8 - Philippe Jaroussky Ensemble ArtaserseGrandi O Quam Tu Pulchra Es

9 - Paolo Angeli plays -Desired Constellation- song by BJORK - from YouTube

10 - Melanie De Biasio - Sweet Darling Pain - No Deal

11 - Burkina Faso Anthologie De La Musique Gan - Chantefable

12 - Schubert - Philippe Cassard - Impromptus, Op. 142 D.935_ I. No. 1 In A Minor - Allegro Moderato

Saturnia Pyri # 56

1 - Leonard Cohen - Winter Lady

2 - Chris Watson - Soffi Di Vento - Cima Verde

3 - Amorante - dorre baten gordetakoa

4 - Adrian Corker - C-Minor - Way of the Morris

5 - Hèdre - Elestik mind live

6 - Dark Dark Dark -How It Went Down

7 - Sergio Sciascia - Coucou gris

8 - Dakini/Edith Azam - Phasmes(partie2)

9 - Mozart - Susanna Yoko Henkel - Maxim Rysanov - Lithuanian Chamber Orchestra - Sinfonia concertante, K 364 - 2. Andante

10 - Adrian Corker - Birds and Tape 2 - Way of the Morris

11 - Music According To Deben Bhattacharia - Chanson D’amour Bédouine

12 - Sonic Youth - Jean-Baptiste À La Fenêtre - Simon Werner A Disparu

13 - Fa.Laumonier & Ch.Rault - Le droit à l’errance - L’école pirate

14 - Lizst - Wilhelm Kempff - . Il Penseroso (Lento)

15 - Hèdre - La vrai révolte (triping day)

16 - Bjork - Stone Milket - Vulnicura