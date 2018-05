Résidence : Saturnia Pyri, mercredi 16 mai vers 14h

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi 16 mai trente-neuvième rendez-vous d’une résidence mensuelle sur Jet fm qui se poursuit. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro trente neuf & cinquante neuf dont voici le détail :

Saturnia Pyri # 39

1 - Winter Family - Garden​

2 - Allah-Las - Ela Navega

3 - Rachael Dadd - I Am You_r Home - We resonate

4 - Moondog - Westward Ho !

5 - Arvo Pärt - Adam’s Lament - Alleluja Tropus

6 - Steve Roden - Words In The Shape Of A Tree

7 - Grive Mauvis - Oiseaux (Océan Arctique)

8 - Nicolas Godin - Club Nine - Contrepoint

9 - Joe Goldrin - Blue Thing - from M & F

10 - Nils Frahm - Chant - Solo

11 - Your wondering - Now original Ska version By Andy And Joey - from YouTube

12 - The And - writer’s blog

13 - Winter Family - Y

14 - Ravel concerto en sol majeur - Hélène Grimaud

Saturnia Pyri # 59

1 - Savall, Jordi/ Figueras, Montserat/ Hespèrion Xxi/ La Capella Real De Catalunya/ Koinuma - Improvisación Sobre O Gloriosa Domina

2 - Pantxix Bidart - Alexis Thérain - Ur bitxiak

3 - Couperin - Alexandre Tharaud - La Couperin 3 (21E Ordre)

4 - Janis Joplin - Little Girl Blue,

5 - Koura - Dakara - Yasujiro Ozu Hitokomakura

6 - Cardes - défendre - Décembre

7 - Bonnie "Prince" Billy & The Cairo Gang - Kids

8 - Paolo Angeli + Takumi Fukushima - L’ultima Nave - Itsunomanika

9 - Nina Simone - Plain Gold Ring - from YouTube

10 - Prokofiev - Laurence Equilbey Accentus Le Champ Des Morts

11 - Raymond Murray Schafer - World Soundscape Project - entrance to the harbour

12 - Dälek - A Collection Of Miserable Thoughts Laced With Wit

13 - Vic Chesnutt - Fodder On Her Wings

14 - Werdi Sentana - Tabuh Pengawit (Gending, Truntungan)

15 - John Hudak - My Windsock - Yasujiro Ozu Hitokomakura