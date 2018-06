Résidence : Saturnia Pyri, mercredi 20 juin vers 14h

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi 20 juin quarantième rendez-vous qui clôt une nouvelle saison de cette résidence mensuelle sur Jet fm qui se poursuivra sous une forme hebdomadaire la saison prochaine. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro quarante & soixante dont voici le détail :

Saturnia Pyri # 40

1 - Amorante - oroimenaren fruitu

2 - Elliott Smith - Untitled Guitar Finger Picking (Demo) - Heaven Adores You

3 - Charlotte Rouault & Benoît Bories - dansleminibu - Arte Radio

4 - Etenesh Wassie Mathieu Sourisseau - Burtukane xev9j

5 - Chopin Etude #1 In A Flat, Op. 25_1, CT 26, Aeolian Harp Boris Berezovsky

6 - Sublime Frequencies - Bush Taxi Mali - Field Recordings From Mali - Bambaran Wedding Celebration

7 - Vincent Gallo - No regard - Original song from wretches & JABBERERS SNDTRK - from YouTube

8 - Dominique Petitgand - 1 _ 79

9 - Steve Reich - Pat Metheny -Electric Counterpoint III (Fast) - Steve Reich

10 - Nina Simone - Don’t let me be misunderstood

11 - Laura Gibson - Empire Builder

12 - Marin Marais - Sonnerie De Sainte-Geneviève Du Mont De Paris - Nikolaus Harnoncourt

13 - Hector Zazou Feat. Lioudmila Khandi - Yakut Song

14 - Chris Watson - Deep Roar - Outside the Circle of Fire

15 - Nils Frahm - Says

Saturnia Pyri # 60

1 - Wilco - Bob Dylan’s 49th Beard - Alpha Mike Foxtrot

2 - Ernst Reijseger - Forgotten Dreams #4 - Cave of Forgotten Dreams

3 - Fffffff - Ezkia haizean kantari - Itxarro Borda - Beñat Achiary Jesus Aured

4 - Luc Ferrari - Ouvert fermé 2 - L’ oeuvre éléctronique

5 - Alain Bashung - Tel - Bijoux Bijoux

6 - Christian Fennesz and Ryuichi Sakamoto - Oto - Cendre

7 - Fabienne Laumonier & Christophe Rault - Qui suis-je - Les points de côté

8 - Eric Chenaud - Have I Lost My Eyes

9 - Sublime Frequencies - Ethnic Minority Music of Northeast Cambodia - Unknown Title

10 - Claude Schryer - noise - Soundscape Vancouver 1996

11 - Bertha Idaho - Graveyard Love - ...I Listen to the Wind That Obliterates My Traces

12 - Haco - Blind - Yasujiro Ozu Hitokomakura

13 - Ex-Governor Alf. Taylor’s Old Limber Quartet - Brother Noah Built an Ark - ...I Listen to the Wind That Obliterates My Traces

14 - Sokolov - Rameau- Le Rappel des oiseaux - clean audio - from YouTube

15 - Jean Roché - Bécasseau Maubèche - Guide Sonore Des Oiseaux d’Europe Et Du Maghreb

16 - Itxarro Borda - Beñat Achiary Jesus Aured - Nere bihotz salbaia - Ezkia haizean kantari