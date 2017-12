Résidence : 0 (for radio), mercredi 06 novembre vers 14h

Depuis 2015 l’Ensemble 0 et sa déclinaison radiophonique 0 for radio est en résidence sur Jet fm chaque premier mercredi du mois pour quelques heures de programmation.

0 [prononcer zéro] est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres permanents, basés à Bayonne, Altea (Espagne) et à Bruxelles (Belgique), sont : Sylvain Chauveau, Stéphane Garin, Joël Merah.

0 interprète les compositions de ses membres, mais également des pièces d’autres compositeurs. Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi accroitre ou réduire son effectif en fonction de chaque projet.

0 s’est produit en concert dans plusieurs pays d’Europe (France, Suisse, Espagne, Belgique, Portugal, Allemagne) et en Asie (Japon). Il a régulièrement été chroniqué dans des magazines et sites tels que The Wire (Royaume-Uni), D-Side (France), Touching Extremes (Italie), The Sound Projector (Royaume-Uni), Vital Weekly (Pays-Bas), Mouvement (France), Jazz e Arredores (Portugal)...

Le collectif (à géométrie variable) s’est aujourd’hui décliné sous différentes formes dont une radio proposant mensuellement une sélection musicale dirigée par Stéphane Garin et Catherine Luro. Radio destinée aux musique(s) et documents sonores.

et depuis fin 2016 un tout nouveau site : http://www.ensemble0.com/ ainsi que : https://ensemble0.bandcamp.com/

Ce mercredi 06 décembre 2017 c’est la trentième et unième session de cette résidence autour d’un programme spécial fait de nouveautés et d’un live inédit de l’Ensemble 0 pour appuyer notre campagne Jetodon.

Ensemble 0, concert du 3 février 2017, Lieu unique, petit salon (Nantes) dans le cadre de la Folle journée

musiciens : (cello) céline flamen, (violon) tomoko katsura, (guitare) sébastien llinares, (percussion) stéphane garin, (percussion) julien garin, (percussion) emmanuel curt, (saxophone ténor/clarinette) julien pontvianne, (piano, toy piano) catherine lenert, (diffusion, harmonium, maître de cérémonie) sylvain chauveau, (orchestrations, diffusion, électronique) petar klanac, (enregistrement) antoine lacoste

programme : Lou Harrison, Beverly’s troubadour piece / Peter Garland - Old men of the fiesta (VI. dance 4b) - The hair of the dog coda / Robert Honstein - Talking in circles / - Erik Griswold - Gossamer wings (III) / Moondog - You have to have hope / Moondog - Barn dance / Chilly Gonzales - Papa gavotte / Erik Satie - Entracte / Michael Nyman - Waltz in D

0 (for radio) #112 _Mélodies en sous​-​sol (#3)

Jingle Bells_the Simpsons /

Merry Christmas from Dennis the Menace /

Home Alone main title (Maman, j’ai raté l’avion / Home Alone - Chris Columbus - 1990)_John Williams /

First Aid (Gremlins - Joe Dante - 1984)_Jerry Goldsmith /

Flight to devils bayou (The Rescuers / Les aventures de Bernard et Bianca - Wolfgang Reitherman, Art Stevens, John Lounsbery - 1977)_Artie Butler, Carol Connors, Ayn Robbins, Robert Crawford, Sammy Fain /

Itsy Bitsy Spider (La Brûlure / Heartburn - Mike Nichols - 1986)_Carly Simon /

Everyone says i love you (Tout le monde dit I love you - Woody Allen - 1997)_Eddy Davis, Greg Cohen /

An Actor’s life (main title) (Tootsie - Sydney Pollack - 1982)_Dave Grusin /

Tom Thumb’s tune (Tom Thumb - George Pal - 1958)_Peggy Lee /

All i want for Christmas (Is my two front teeth) (1948)_Spike Jones /

Trading places main title (Un Fauteuil pour Deux / Trading Places - John Landis - 1983)_Elmer Bernstein, Wolfgang Amadeus Mozart /

Main Title (temporary, bonus) (Voyage to the bottom of the sea - 1964)_Paul Sawtell, Bert Shefter /

White Christmas (Noël Blanc - White Christmas - Michael Curtiz - 1954)_Bing Crosby

0 (for radio) #111 _’Musiturgy’- In memory of J (Moinho)

Ballet (Odori, 2006_Radical Fashion (HEFTY RECORDS) /

A sudden Manhattan of the mind (24 Postcards in Full Colour, 2008)_Max Richter (130701) /

Hidden (Piano Works, 2004)_Craig Armstrong (Sanctuary Records) /

Jozef, moj Kochany (Kolednice, 1995)_Iva Bittovà (BMG Company) /

L’éternel retour (Nostalghia - Song for Tarkovsky, 2006)_François Couturier (ECM) /

Cantus in memory of Benjamin Britten (Tabula Rasa, 1984)_Arvo Pärt (ECM) /

Inconnu (Ouvrage - Le chant des Steppes - Musique et chants du Kazakhstan, 2002)_Xavier Hallez (Editions du Layeur) /

Be dark night (Pride, 2007)_Phosphorescent (Dead Oceans) /

Invocation (The viking of sixth avenue)_Moondog (Honest Jons records) /

Jobo Rabzang (Cho Oyu 8201m, Field recordings from Tibet, 2006)_Geir Jenssen (Ash International /

Every morning (Book of leaves, 2009)_Rachel Grimes (Ruminance) /

A hudson cycle (Volumes, 2006)_Nico Muhly (Bedroom Community) /

Pom antique (Main gauche, 2002)_Man (Les disques du Soleil et de l’acier)

selection : moinho

editing, mixing : stéphane garin