Résidence : 0 (for radio), mercredi 08 novembre vers 14h

Depuis 2015 l’Ensemble 0 et sa déclinaison radiophonique 0 for radio est en résidence sur Jet fm chaque premier mercredi du mois pour quelques heures de programmation.

0 [prononcer zéro] est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres permanents, basés à Bayonne, Altea (Espagne) et à Bruxelles (Belgique), sont : Sylvain Chauveau, Stéphane Garin, Joël Merah.

0 interprète les compositions de ses membres, mais également des pièces d’autres compositeurs. Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi accroitre ou réduire son effectif en fonction de chaque projet.

0 s’est produit en concert dans plusieurs pays d’Europe (France, Suisse, Espagne, Belgique, Portugal, Allemagne) et en Asie (Japon). Il a régulièrement été chroniqué dans des magazines et sites tels que The Wire (Royaume-Uni), D-Side (France), Touching Extremes (Italie), The Sound Projector (Royaume-Uni), Vital Weekly (Pays-Bas), Mouvement (France), Jazz e Arredores (Portugal)...

Le collectif (à géométrie variable) s’est aujourd’hui décliné sous différentes formes dont une radio proposant mensuellement une sélection musicale dirigée par Stéphane Garin et Catherine Luro. Radio destinée aux musique(s) et documents sonores.

et depuis fin 2016 un tout nouveau site : http://www.ensemble0.com/ ainsi que : https://ensemble0.bandcamp.com/

Ce mercredi 08 novembre 2017 c’est la trentième session de cette résidence autour de deux nouveautés.

0 (for radio) #109 _popmuzik records (Shuhei Miyagi)

with France Jobin, Kenta Inamasu, Lucas Bolaño & Nakao Sho

selection : shuhei miyagi

editing, mixing : stéphane garin

popmuzikrecords.com

0 (for radio) #110 _Melodies en sous​-​sol (#2)

Roy Budd_Carter Takes a Train (Get Carter, Mike Hodges, 1971) /

Lalo Schifrin_Danube Incident (Mission Impossible, Bruce Geller, 1966) /

Hotel room_Jerry Fielding (Bring me the head of Alfredo Garcia, Sam Peckinpah, 1974) /

Dernier domicile connu (version retenue)_François de Roubaix (Dernier domicile connu, José Giovanni, 1970) /

Leaving Home_Yo La Tengo (Old Joy, Kelly Reichardt, 2007) /

And a colored sky colored gray_Vincent Gallo (The way it is, Eric Mitchell, 1985) /

Main Title Theme (Billy)_Bob Dylan (Pat Garrett & Billy the Kid, Sam Peckinpah, 1973) /

Phone call_Jon Brion (Eternal sunshine of the spotless mind, Michel Gondry, 2004) /

Ancora piu’ dolcemente_Ennio Morricone (Un bellissimo novembre, Mauro Bolignini, 1969) /

CineTerra_Howard Shore (Crash, David Cronenberg, 1996) /

Gloria_Bill Conti (Gloria, John Cassavetes, 1980) /

Bring down the birds_Herbie Hancock (Blow up, Michelangelo Antonioni, 1966) /

Guitar Solo 1_Neil Young (Dead Man, Jim Jarmush, 1995) /

Francesco de Masi_Stranger (Vado... l’ammazzo e torno, Enzo G. Castellari, 1967)

selection : franky fockers & stéphane garin

editing, mixing : stéphane garin