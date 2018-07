Sans Public #19, Hugues Pluviôse vendredi 13 juillet 2018 à 14h

Depuis 1998 et son premier album Portrait Caché sur Les Disques Serpentine Hugues Pluviôse a fait du chemin et affiné sa plume tout en gardant comme instrument premier le piano.

Alors qu’un cinquième album baptisé Marcher Longtemps est sur le feu, Hugues cherche encore quelles arrangements lui attribuer. Et c’est fort de ce questionnement que nous avons enregistré cette mini session de trois morceaux : Marcher Longtemps, La Promesse & L’Usage de la Parole. Les deux premiers morceaux ont été enregistré en deux versions : l’une avec quelques batteries minimales et synthés analogiques, l’autre dans la nudité du piano/voix.

Hugues Pluviôse : piano, voix, machines.

Henri Landré : prise de son.

enregistré à la Ferme de la Bugalière, Orvault, le jeudi 12 juillet 2018 dans l’après-midi.

Une session Sans Public plus conséquente et en compagnie du batteur Samuel Baubry sera enregistrée à l’automne prochain.

une : dessin de Quentin Faucompré