SantAmieux

Au menu :

00:00 Jimmy_Smith_Christmas_Cookin_-_Jingle_Bells

01:56 MC Mirela/Toma Bumbum/Piru de Natal _-_ Lançamento

04:55 Sango_-_Agorinha

07:00 Clap !clap !_-_fever

09:00 Flako_-_lyrebird

11:02 Ella fitzgerald – santa claus got stuck in my chimney

11:25 Shigeto – do my thing

14:33 JVICCC - Dance of the Sugar Plum Fairy

16:00 Unknow - Trapped santa

19:00 Mura masa - Lotus eater (vandalized edit)

20:42 Araatan - Tunnel

24:22 Zone – Santa Claus joints

26:45 The Drifters – white christmas

Samples :

les contes de la crypte

Le viager (film 1972)

Les vieilleries sonores de monsieur tympan Vol. 2

