Saturnia Pyri, mercredi 26 septembre à 10h

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura (au Pays Basque), soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse.

Saturnia Pyri # 89

1 - Jonathan Wilson - hairflips - Rare Birds

2 - Mouette Tridactyle - Oiseaux Océan Artique

3 - Félicia Atkinson - Guitar Means Mountain - La La La

4 - Luc Ferrari - Michel Maurer, Françoise Rivalland, Ensemble Ars Nova - L’Empreinte Digitale

5 - Radiohead - Fog - Amnesiac / Hail To The Thief B-Sides

6 - Low - Poor Sucker - Double Negative

7 - James Blake - If the Car Beside You Moves Ahead - If the Car Beside You Moves Ahead - Single

8 - Gene Autry - You’re The Only Star (Nils Frahm’s 78 Recording) - Late Night Tales - Nils Frahm

9 - Luc Ferrari - le port - Brise Glace - Et Si Toute Entière Maintenant

10 - Andrea Belfi, Stefano Pilia & David Grubbs - Brick Dust - Dust & Mirrors

11 - Yannis Kyriakides - PNEuma - Antichamber

12 - Félicia Atkinson - Curir - La La La

13 - Hildegard von Bingen - O Jerusalem - O Jerusalem (Sequentia)

14 - Sarcelle D’hiver - Oiseaux Océan Artique