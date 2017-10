Sonar du 02/10/17 : Nan Goldin

Nicolas et Fabrice commentent la photo de Nan Goldin(1953-) extraite du diaporama « The ballad of sexual dependency »(1981-1996)

« Nous sommes liés non par le sang ou un lieu, mais par une morale semblable, le besoin de vivre une vie pleine et pour l’instant présent, une incrédulité en l’avenir, un respect similaire de l’honnêteté, un besoin de repousser les limites et une histoire commune » Nan Goldin.

Musique : Kodo « O Daïko »- Taïko Brian Eno- Lux 2 Lene Lovich- Lucky numbers