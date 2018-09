The Butcher Experience / Saison 3 / Episode 1

Bonjour à toutes et tous,

Bienvenue dans cette troisième saison de The Butcher Experience. Après plus de 50 épisodes et près de 20 playlists, l’émission passe cette année en rendez-vous mensuel, tous les premiers vendredi du mois.

Pour commencer la saison on s’intéresse à une artiste assez incroyable, qui a su traverser les décennies avec classe, talent et indépendance.

Du milieu des nineties et ses premiers albums indie rock lofi aux années 2010 qui l’ont vu s’intéresser aux sonorités électroniques, Chan Marshall à pu lorgner avec succès du côté de la folk, du jazz, de la soul ou de la pop, toujours accrochée à une voix suave, grave et puissante.

On se lance donc dans un panorama d’un parcours parfois chaotique, ou trônent néanmoins quelques purs chef d’oeuvre.

Tracklist :

ouverture - Cat Power / Good Clean Fun

Cat Power / The Sleepwalker

Cat Power / Rockets

Cat Power / Nude as the News

Cat Power / No Sense

Cat Power / Metal Heart

Cat Power / (I Can’t Get No) Satisfaction (Rolling Stones cover)

Cat Power / He War

Cat Power / Shaking Paper

Cat Power / The Greatest

Cat Power / Manhattan

Cat Power / Woman (feat. Lana Del Rey)

A très bientôt dans The Butcher Experience.

(photo Austin Hargrave)