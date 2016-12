The Butcher Experience / Emission n°16

L’épisode 16, premier de deux parties, vous propose un best-of des meilleurs morceaux de l’année 2016. Panorama subjectif qui s’intitule Sweet Sixteen parce que bon même si l’année fut rude... quand la musique est bonne... bonne...bonne...

Tracklist :

Dinosaur Jr. / Love Is

Lou Barlow / Anniversary Song

Ulrika Spacek / Strawberry Glue

Wilco / If I Ever Was a Child

Car Seat Headrest / Vincent

The Missing Season / Run On

Happier / Pink Moon (Nick Drake’s Cover)

Iggy Pop / Gardenia

Wovenhand / Five by Five

Wolf People / Kingfisher

Doug Tuttle / It Call on Me

The Brian Jonestown Massacre / The Sun Ship

