The Butcher Experience / Emission n°17

Pour clôturer l’année et continuer notre bilan entamé la semaine de Noël, The Butcher Experience vous propose la deuxième partie du best-of 2016 des meilleurs morceaux. C’est subjectif, arbitraire et personnel, et c’est pour ça que c’est sympa !

Tracklist :

PJ Harvey / The Wheel

Parquet Courts / Human Performance

Pyjamarama / Secrets

Papier Tigre / Mood Trials

Wall of Death / For a Lover

Bantam Lyons / Beds

Daria / A Quiet Anarchy

Lenz-Faraday / Barcelona

Band of Horses / Casual Party

Mars Red Sky / Apex III (Praise for the Burning Soul)

Retrouvez les infos de The Butcher Experience sur sa page Facebook.