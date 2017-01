The Butcher Experience / Emission n°18

L’épisode 18 de The Butcher Experience est aujourd’hui consacré à quelques artistes féminines qui ont su s’imposer sur le devant d’une scène rock ou les emblèmes sont souvent des hommes. Pourtant les femmes rockeuses mythiques et influentes ce n’est pas ce qui manque, de Patti Smith à PJ Harvey, de Siouxie Sioux à Kim Gordon et bien d’autres. On s’intéressera ici à leurs contemporaines pour un panorama d’une petite heure.

Tracklist :

ouverture - Courtney Barnett / Nobody Really Cares If You Don’t Go to the Party

Skunk Anansie / Hedonism

Cat Power / Nude as the News

Cat Power / Good Clean Fun

Sharon Van Etten / Your Live is Killing Me

Jesse Sykes & the Sweet Hereafter / Your Own Kind

Laura Veirs / July Flame

Laetitia Sheriff / Opposite

Holly Golightly / Comedy Time

Sleater Kinney / No Anthems

Electrelane / To the East

Electrelane / Oh Sombra !

Shannon Wright / The Thirst

