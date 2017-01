The Butcher Experience / Emission n°19

L’épisode 19 de The Butcher Experience est consacré au dernier phénomène musical de très grande ampleur : la britpop. A la fois sociétal mais aussi marketing et économique, la britpop fut un genre musical qui s’est inscrit dans le Royaume-Uni post-Thatcher comme un phénomène jamais vu depuis la Beatlesmania des sixties. Petit panorama sur ces quelques années au milieu des années 1990 autour des grandes figures qu’ont pu être Blur, Oasis, Suede ou Supergrass.

Tracklist :

Ouverture - Blur / Parklife

Blur / Popscene

Suede / The Drowners

Suede / Animal Nitrate

Blur / For Tomorrow

Blur / Girls & Boys

Oasis / Supersonic

Oasis / Roll with It

Blur / Country House

Pulp / Common People

Supergrass / Late in the Day

Elastica / Waking Up

Radiohead / Airbag

Retrouvez les informations de The Butcher Experience sur Facebook