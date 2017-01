The Butcher Experience / Emission n°21

L’épisode 21 est la suite du panorama entamé dans l’épisode 22 autour de Radiohead. Après avoir montré le début de la carrière des cinq d’Oxford, la consécration d’OK Computer puis le changement de cap de Kid A, l’épisode 22 s’intéresse à la montée vers les sommets artistiques, médiatiques, mais aussi marketing et économique au fil des années 2000.

Tracklist :

Ouverture - Radiohead / You and Whose Army ?

Radiohead / Pyramid Song

Radiohead / I Might Be Wrong

Radiohead / Go to Sleep

Radiohead / There There

Radiohead / Reckoner

Radiohead / Jigsaw Falling Into Place

Radiohead / Separator

Radiohead / Lotus Flower

Radiohead / Burn the Witch

Radiohead / The Numbers

Radiohead / Fog (again) live

Retrouvez les informations du Butcher sur sa page Facebook.