The Butcher Experience / Emission n°23

L’épisode 23 de The Butcher Experience vous propose aujourd’hui un petit tour du côté d’un sous-genre du psychédélisme, le space-rock. Avec comme pionnier les Pink Floyd et Hawkwind, le space rock a tranquillement évolué durant les années 1990 avec des formations telles que les Spacemen 3, puis dans les années 2000 autour de Wooden Shjips. Désormais le space rock, cette musique lancinante, répétitive, électrique et atmosphérique est bien installée dans un univers graphico-musical de premier plan.

Tracklist :

Ouverture - Pink Floyd / Set the Controls for the Heart of the Sun

Comets on Fire / Sour Smoke

Causa Sui / Pewt’r Wozniacki

Wooden Shjips / We Ask You to Ride

Moon Duo / I Can See

Lumerians / High Frontier

Föllakzoid / Sky Input pt.1

Wooden Shjips / Home

