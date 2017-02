The Butcher Experience / Emission n°24

L’épisode 24 de The Butcher Experience vous propose aujourd’hui un panorama autour de Jason Lytle, leader de Grandaddy, également auteur d’une carrière solo des plus intéressantes. Grandaddy c’est rien de moins qu’un des groupes majeurs de l’indie-rock US, structuré à travers le bon-vouloir de son leader Jason Lytle qui bon gré mal gré dut se résoudre à dissoudre son groupe avant de le reformer pour sortir un nouvel album "Last Place" en ce début d’année 2017.

Tracklist :

Ouverture - Granddady / EL Caminos in the West

Grandaddy / Taster

Grandaddy / A.M. 180

Grandaddy / Summer Here Kids

Grandaddy / The Crystal Lake

Grandaddy / Chartsengrafs

Grandaddy / Now it’s On

Grandaddy / Summer… it’s Gone

Jason Lytle / Brand New Sun

Jason Lytle / You Final Setting Sun

Admiral Radley / Red Curbs

Grandaddy / Way We Won’t

Grandaddy / Fare Thee Not Well Mutineer

Vous pouvez retrouver les infos de The Butcher Experience sur sa page Facebook