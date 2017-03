The Butcher Experience / Emission n°26

L’épisode 26 de The Butcher Experience est consacré à l’immense Jack White. Celui qui est avant tout connu pour avoir co-crée les White Stripes avec son ex-femme (et non sa soeur) Meg, il est très réducteur de se limité à ce seul groupe, pourtant très important dans le rock des années 2000. White c’est un génie créatif, un innovateur et un homme d’affaire hors paire membre de nombreux projets à succès. Petit tour d’horizon.

Tracklist :

Ouverture - The White Stripes / Fell in Love with a Girl

The White Stripes / Wasting my Time The White Stripes / One More Cup of Coffee The White Stripes / Little Bird The White Stripes / The Union Forever The White Stripes / I’m Finding it Harder to be a Gentleman The White Stripes / The Hardest Button to Button The White Stripes / Black Math The White Stripes / The Denial Twist The White Stripes / Rag & Bone The Raconteurs / Steady as she Goes The Raconteurs / You Don’t Understand Me The Dead Weather / So Far from Your Weapon Danger Mouse & Daniele Luppi / Two Against One (feat. Jack White) Jack White / Hypocritical Kiss Jack White / Would You Fight For My Love ? The White Stripes / Jolene (Dolly Parton cover)