The Butcher Experience / Emission n°27

L’épisode 27 de The Butcher Experience est consacré à Sufjan Stevens, l’américain, originaire de Détroit, qui a su depuis ses débuts, magnifier la folk en lui conférant une teinte très instrumentale dès plus remarquée. De l’indie des années 1990 avec Marzuki au dernier album Carrie & Lowell, en passant par le chef d’oeuvre Illinois, panorama d’une heure autour du très pieux Sufjan Stevens.

Tracklist :

Ouverture / Sufjan Stevens / Futile Devices

Marzuki / Panic

Sufjan Stevens / The Oracle Said Wonder

Sufjan Stevens / Holland

Sufjan Stevens / In the Devil’s Territory

Sufjan Stevens / Casimir Pulaski Day

Sufjan Stevens / Chicago

Sufjan Stevens / The Avalanche

Sufjan Stevens / Get Real Get Right

Sufjan Stevens / All of Me Wants All of You

Sufjan Stevens / Should Have Known Better

Sufjan Stevens / Carrie & Lowell

Bonne écoute !