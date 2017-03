The Butcher Experience / Emission n°28

L’épisode 28 de The Butcher Experience est consacré à Dave Grohl, batteur mythique de Nirvana, mais aussi chanteur à succès des Foo Fighters. Plus qu’un simple musicien rock, Dave Grohl est aujourd’hui un homme demandé dont on s’arrache les services dans de multiples projets. Petit tour d’horizon de la carrière du bonhomme.

Tracklist :

ouverture - Foo Fighters / This is a Call

Scream / Gas

Nirvana / Territorial Pissings

Late ! / Winnebago

Late ! / Friend of a Friend

Nirvana / Marigold

Foo Fighters / Alone + Easy Target

Foo Fighters / Big Me

Foo Fighters / Everlong

Foo Fighters / Learn to Fly

Foo Fighters / Have It All

Tenacious D / Tribute

Tenacious D / Beelzeboss (The Final Showdown)

Them Crooked Vultures / Bandoliers