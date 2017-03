The Butcher Experience / Emission n°29

Les Pixies, vaste sujet pour un groupe finalement assez éphémère ! Formé en 1987, séparé en 1993, puis reformé à l’orée des années 2010, les Pixies n’en reste pas moins l’un des groupes majeurs de l’indie-rock américain. Pourtant, si l’aura du groupe à atteint des sommets, surtout au Royaume-Uni, la vie au sein des Pixies fut agitée, mouvementée, pour ne pas dire carrément merdique. C’est grâce à cela que l’on a pu obtenir The Breeders, The Amps ou Franck Black solo !

Tracklist :

ouverture - The Pixies / Break My Body

Pixies / Ed is Dead

Pixies / River Euphrates

Pixies / Gigantic

Pixies / Monkey Gone to Heaven

Pixies / Here Comes Your Man

The Breeders / Doe

Pixies / All Over the World

Pixies / Is She Weird

Pixies / Alec Eiffel

Frank Black / I Heard Ramona Sing

The Breeders / Safari

The Breeders / Canonball

The Amps / Bragging Party

Pixies / Tenement Song

Pixies / Where is my Mind ?

