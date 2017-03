The Butcher Experience / Emission n°30

Trente épisodes... déjà ! Comme c’est une sorte d’anniversaire, l’épisode d’aujourd’hui servira a vous présenter ce que je considère comme la crème de l’indie rock américain des années 1990. Pas de réel fil conducteur, juste un petit plaisir de vous offrir un panorama d’une heure sur le genre préféré du Boucher !

Tracklist :

Ouverture - Sebadoh / Got It

Sebadoh / Prince-S

Sebadoh / Not Too Amused

Built To Spill / Three Years Ago Today

Swell / Throw the Wine

Swell / At Lennie’s

Pavement / Summer Babe (winter version)

Yo La Tengo / Sugarcube

Yo La Tengo / From a Motel 6

Jawbox / Excandescent

Burning Airlines / Wheaton Calling

Chokebore / Thin as Clouds

Chokebore / Comeback Thursday

Sonic Youth / Bull in the Heather

The Butcher Experience est sur facebook !