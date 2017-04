The Butcher Experience / Emission n°31

L’épisode 31 de The Butcher Experience est consacré à la 6ème édition du festival L’Ere de Rien, qui se déroulera du 27 au 29 avril entre Nantes et Rezé. Le Festival propose une programmation pointue de musiques indépendantes, faisant la part belle aux jeunes talents nationaux et internationaux. Point important, le festival, 100% bénévole, propose une entrée à prix libre, permettant une contribution à la mesure de chacun ! Alors rendez vous fin avril pour le festival l’Ere de Rien, en attendant, The Butcher Experience vous propose 1h de panorama consacré à la programmation du festival.

Tracklist :

ouverture - Childhood / You Could be Different

Spring King / City

Splashh / Feels Like You

Splashh / Vacation

Pixx / Deplore

Cosmo Pyke / Social Sites

Djokovic / Edmund

Lesneu / Sergio

Robbing Millions / The Mountain

Trudy and the Romance / Wild

Nilüfer Yanya / Small Crimes

Isaac Gracie / Terrified

Jerkcurb / Night on Earth

Childhood / Pay for Cool

