The Butcher Experience / Emission n°32

L’épisode 32 de The Butcher Experience est consacré à un premier bilan de ce qu’a pu nous offrir l’année 2017 en rock’n’roll. Un premier trimestre peu chargé mais loin d’être dénué d’intérêt avec quelques très belles sorties, des surprises et des coups de coeurs, en attendant l’arrivée des très attendus Fleet Foxes et autres Queen of the Stone Age.

Tracklist :

ouverture - Cloud Nothings / Enter Entirely

Ropoporose / Horses

Ropoporose / Skeletons

Ty Segall / Orange Color Queen

Wire / This Time

Wire / Short Elevated Period

Moon Duo / Creepin’

Grandaddy / Evermore

Cloud Nothings / Modern Act

Cloud Nothings / Darkened Rings

Real Estate / Two Arrows

Shannon Wright / The Thirst

Why ? / This Ole King

The Brian Jonestown Massacre / Resist Much Obey Little