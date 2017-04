The Butcher Experience / Emission n°34

L’épisode 34 de The Butcher Experience explore les origines, mais aussi les aboutissements du courant néo-psychédélique. Entre psychédélisme 60’s, rock progressif 70’s, shoegaze 80’s, le neo-psychédélisme, un temps appelé acid-punk couvre une pluralité de réalité, mais nous a offert de nombreux groupes aujourd’hui cultes. Panorama.

Tracklist :

ouverture - The Black Angels / The Day

The Dream Syndicate / Tell Me When it’s Over

Spacemen 3 / Take Me to the Other Side

Spacemen 3 / Feel so Good

Galaxie 500 / Flowers

The Brian Jonestown Massacre / When Jokers Attack

The Brian Jonestown Massacre / If Love is the Drug Then I Want to OD

The Dandy Warhols / Boys Better

The Warlocks / Baby Blue

The Asteroid #4 / Hold On

Archie Bronson Outfit / Cherry Lips

The Black Angels / Doves

The Black Angels / Currency