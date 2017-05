The Butcher Experience / Emission n°35

L’épisode 35 de The Butcher Experience est aujourd’hui consacré au grand Damon Albarn. De ses débuts au sein de Blur, groupe majeur du mouvement britpop et à jamais associé au nineties british, en solo, au sein du groupe virtuel Gorillaz ou encore dans ses nombreux projets africains, Damon Albarn navigue au milieu de très nombreuses influences qu’il met en forme au gré de ses envies, et des collaborations très riches qu’il réunit en permanence.

Tracklist :

Ouverture - Gorillaz / 19-2000

Blur / There’s no Other Way

Gorillaz / 5/4

Gorillaz / Kids With Guns

Mali Music / Tennessee Hotel

Mali Music / Sunset Coming On

The Good The Bad & The Queen / Herculean

The Good The Bad & The Queen / The Good The Bad & The Queen

DRC Music / Hallo

Rocket Juice & The Moon / Benko (feat. Fatoumata Diawara & Damon Albarn)

Damon Albarn / Everyday Robots

Blur / Go Out

Gorillaz / Hallelujah Money (feat. Benjamin Clementine)

