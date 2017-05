The Butcher Experience / Emission n°37

L’épisode 37 de The Butcher Experience est consacré au groupe californien de rock garage Thee Oh Sees.

De leus débuts sous le nom d’OCS, puis que cela soit sous le nom de The Oh Sees, The Ohsees ou finalement Thee Oh Sees, le groupe de John Dwyer a toujours allié une productivité intense (18 albums en 15 ans), une force créative, et surtout une sacré patate.

On se fait un tour d’horizon rapide de la discographie poly-forme de cet excellent groupe.

Tracklist :

ouverture - Thee Oh Sees / I Come From the Mountain

OCS / Get Thy Bearings

The Oh Sees / The Guilded Cunt

Thee Oh Sees / Two Drummer Disappear

Thee Oh Sees / Destroy Fortress Reappears

Thee Oh Sees / A Wall a Century 2

Thee Oh Sees / Hang a Picture

Thee Oh Sees / Minotaur

Thee Oh Sees / Camera

Thee Oh Sees / Encrypted Bounce

Thee Oh Sees / Poor Queen

Thee Oh Sees / Jammed Exit

Thee Oh Sees / Jammed Entrance

On peut se retrouver sur Facebook et parfois sur Twitter.