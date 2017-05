The Butcher Experience / Emission n°38

L’épisode 38 de The Butcher Experience est aujourd’hui consacré à l’un de mes (nombreux) groupes préférés : Fleet Foxes.

Fleet Foxes, c’est un savant mélange d’harmonies vocales et d’instrumentations riches, mises au service d’une musique folk qui puise ses racines dans la culture américaine.

Auteur de "seulement" trois albums, le groupe fait pourtant figure de très grand du paysage musical indé international.

Panorama d’1h sur la carrière de Fleet Foxes.

Tracklist :

ouverture - Fleet Foxes / He Doesn’t Know Why

Fleet Foxes / In the Hot, Hot Rays

Fleet Foxes / English House

Fleet Foxes /Ragged Wood

Fleet Foxes / Blue Ridge Mountains

Fleet Foxes /Helplessness Blues

Fleet Foxes / Lorelai

Father John Misty / Hollywood Forever Cemetery Sings

Robin Pecknold / Derwentwater Stones

Fleet Foxes / Third of May/Odaigahara

Fleet Foxes / Mykonos