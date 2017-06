The Butcher Experience / Emission n°39

L’épisode 39 de The Butcher Experience est consacré à Cloud Nothings, jeune groupe américain originaire de l’Ohio, et avant tout l’émanation des envies d’un jeune homme au talent incroyable : Dylan Baldi.

S’amusant à créer des comptes myspace de faux groupes dans le sous sol familial, Dylan a finalement réussi à attirer l’intérêt de nombreuses personnes autour de la power-pop maison de son projet intitulé Cloud Nothings.

La suite vous la découvrirez dans cet épisode 39, dans un panorama qui suivra cette courte, mais diablement intéressante carrière.

Tracklist :

ouverture - Cloud Nothings / Stay Useless

Cloud Nothings / Hey Cool Kid

Cloud Nothings /Should Have

Cloud Nothings / Oh I Know (You’re All Done With Me)

Cloud Nothings / Our Plans

Cloud Nothings / No Future/No Past

Cloud Nothings / Wasted Days

Cloud Nothings / Psychic Trauma

Cloud Nothings / I’m Not Part of Me

Wavves x Cloud Nothings / Come Down

Cloud Nothings / Modern Act

Cloud Nothings / Darkened RingsCloud Nothings / Things Are Right With You