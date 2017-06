The Butcher Experience / Emission n°40

L’épisode 40 de The Butcher Experience est consacré à un grand homme : Jay Mascis. Musicien courtisé, guitariste incroyable, figure majeur de l’indie rock US depuis le milieu des années 1980, Jay Mascis n’a pourtant pas toujours fait dans la dentelle tout au long de sa carrière.

De Dinosaur Jr. à sa carrière solo, de Sweet Apple à Witch, l’épisode 40 retrace la carrière de cet artiste réservé.

Tracklist

Ouverture - Dinosaur Jr / Watch the Corners

Dinosaur Jr / Little Fury Things

Dinosaur Jr / The Wagon

J Mascis / Flying Cloud

J Mascis + The Fog / All the Girls

J Mascis + The Fog / Ammaring

Dinosaur Jr / Crumble

Dinosaur Jr / Plans

J Mascis / Not Enough

Sweet Apple / Troubled Sleep

J Mascis / Every Morning

J Mascis / Wide Awake (feat. Cat Power)

Dinosaur Jr / Tiny