The Butcher Experience / Emission n°41

L’épisode 41 de The Butcher Experience est consacré à Portishead, le groupe de Bristol (UK).

Portishead représente aujourd’hui l’un des groupes dont les sorties sont les plus scrutées. Si leur statut de pionnier du trip-hop (avec Massive Attack) leur donne toute légitimité à atteindre ce statut, le groupe n’a pourtant sorti que 3 albums studio en 23 ans.

L’épisode 41 vous montrera donc en quoi Portishead est un groupe majeur du paysage musical, entre rigueur, innovation, discrétion et engagement politique.

Tracklist :

ouverture - Portishead / Sour Times

Portishead /Roads

Portishead /Glory Box

Portishead /All Mine

Portishead /Half Day Closing

Portishead / Only You (french version)

Portishead /Over (live at Roseland NYC)

Beth Gibbons & Rustin Man / Mysteries

Portishead / Requiem for Anna (Monsieur Gainsbourg Revisited)

Portishead / The Rip

Portishead / We Carry On

Portishead / SOS (Abba cover)