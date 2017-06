The Butcher Experience / Emission n°42

L’épisode 42 de The Butcher Experience est aujourd’hui consacré à un bien bel évènement : le Black Bass Festival 4ème du nom.

Le festival qui a pu accueillir par le passé des jolis noms bien connus chez le Butcher comme Mars Red Sky, Shannon Wright, Mondo Generator, Gatechien et plein d’autres, réitère une nouvelle fois l’opération, avec de nouveau du lourd sur l’affiche.

On se donne donc une petite heure de panorama de la programmation du Black Bass Festival, qui se déroulera les 1er et 2 septembre à Braud et Saint Louis en Gironde.

Prix prévente tarif plein = 20 EUROS les DEUX jours P***** !

Infos :http://blackbassfestival.com

Tracklist :

ouverture - CALC / Cooking Blood

CALC / Bad Actor

Julien Pras / Seven More Hours

Totorro / Beverly Pills

Truckfighters / Con of Man

Ropoporose / Guizmo

Pogo Car Crash Control / Consensuel

Hark / Nine Fates

Cheveu / Juan in a Million

Poni Hoax / Belladonna

Blackbird Hill / Midday Moonlight

Lysistrata / Sugar & Anxiety