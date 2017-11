The Butcher Experience / S2 / Episode 2

L’épisode 2 de The Butcher Experience est aujourd’hui consacré à la carrière, et à l’immense discographie des américains de Yo La Tengo.

Trente-trois ans de carrière pour 14 albums studios, presque autant d’EP, des compilations de reprises, des best-of ou encore des bandes originales de film, Yo La Tengo est l’auteur d’une oeuvre colossale !

Alors forcément 1h pour tout aborder c’est léger, mais suffisant pour tirer un panorama de la musique du groupe d’Hoboken, entre balades dissonantes, longues épopées électriques, noisy rock expérimental et petite pop aérienne.

Tracklist :

Ouverture - Yo La Tengo / From a Motel 6

Yo La Tengo / Big Sky

Yo La Tengo / The Story of Jazz

Yo La Tengo / Barnaby, Hardly Working

Yo La Tengo / Yellow Sarong

Yo La Tengo / Speeding Motorcycle

Yo La Tengo / Sudden Organ

Yo La Tengo / Tom Courtenay

Yo La Tengo / Pablo and Andrea

Yo La Tengo / Sugarcube

Yo La Tengo / Autumn Sweater

Yo La Tengo / You Can Have It All

Yo La Tengo / Oh ! Sweet Nuthin’

Yo La Tengo / Sweet Dreams (Are Made of This)

Yo La Tengo / Ohm

