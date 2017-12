The Butcher Experience / S2 / Episode 3

L’épisode 3 de la deuxième saison de The Butcher Experience propose aujourd’hui un focus sur la carrière de l’américaine Shannon Wright.

Auteur de 11 albums en presque 20 ans de carrière, Shannon Wright a navigué durant son parcours entre folk, rock et noise, que cela soit au piano ou à la guitare façon virtuose, pour proposer des albums toujours d’une rare beauté.

Entre mélancolie, rage et tristesse, sa voix est toujours là pour nous rappeler à quel point cette artiste trop méconnue compte dans le paysage musical du rock contemporain.

Alors c’est parti pour une heure de panorama de la superbe discographie de Shannon Wright.

Tracklist :

ouverture - Shannon Wright / Who’s Sorry Now

Crowsdell / Waiting

Shannon Wright /Rich Hum of Air

Shannon Wright / Within the Quilt of Demand

Shannon Wright / Less Than a Moment

Shannon Wright / The Hem Around Us

Shannon Wright / Hinterland (Perishables Goods version)

Shannon Wright / Portray

Yann Tiersen & Shannon Wright / Dragon Fly

Shannon Wright / They’ll Kill the Actor in the End

Shannon Wright / St. Pete

Shannon Wright / Trumpets on New Year’s Eve

Shannon Wright / The Caustic Light

Shannon Wright / Accidental

