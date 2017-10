The Butcher Experience / S2 / Episode 1

Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette saison 2 de The Butcher Experience.

Cette année, petit changement de format :

1 nouvelle émission mensuelle type saison 1

2 playlists uniquement musicales

1 rediffusion d’un épisode de qualité

Pour ce premier épisode de la saison 2 on retourne comme souvent aux USA pour s’intéresser aux New-Yorkais de The National. De leurs premiers albums dans la confidentielle sphère indé aux plus grandes scènes du monde, on s’intéresse à un groupe qui a su progresser d’album en album, étoffer sa musique et accroitre une aura désormais plus qu’imposante.

Tracklist :

Ouverture : The National - Mistaken for Strangers

The National / Son

The National / Cold Girl Fever

The National / Slipping Husband

The National / Cherry Tree

The National / Val Jester

The National / Mr. November

The National / Fake Empire

The National / Ada

The National / Terrible Love

The National / Afraid of Everyone

The National / Demons

The National / The System Only Dreams in Total Darkness