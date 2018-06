The Butcher Experience / Saison 2 / Episode 8

Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode 8 de The Butcher Experience.

Aujourd’hui direction l’Est des Etats-Unis d’Amérique pour nous intéresser à un personnage des plus mystérieux, à un auteur, compositeur et multi-instrumentiste de génie, un homme malheureusement disparu trop vite, trop tôt, trop dramatiquement, leader des fantastiques Sparklehorse, le dénommé Mark Linkous.

La vie de Mark a été plutôt merdique, entouré de toute part par la mort de ses amis, par la dépression, et par de nombreuses addictions en tout genre.

Pourtant au milieu de ce marasme il aura réussi à mettre en forme certains albums qui comptent réellement dans le rock indépendant des vingt dernières années, comme son Vivadixiesubmarinetransmissionplot sorti en 1996, mais aussi et surtout l’incroyable et plutôt ironique "It’s a Wonderful Life" paru quant à lui en 2001.

Mark finira par se suicider en 2010 après de très longues années à souffrir, et souffrir encore. L’épisode, vous vous en doutez, n’est donc pas des plus joyeux. Je vous invite pourtant a m’accompagner pour cette petite heure au son des magnifiques chansons de Sparklehorse et associés.

Tracklist :

ouverture - Sparklehorse / It’s a Wonderful Life

Dancing Hoods / 12 Jealous Roses

Salt Chunk Mary / Someday I Will Treat You Good

Sparklehorse / Hammering the Cramps

Sparklehorse / Weird Sisters

Sparklehorse / Saint Mary

Sparklehorse / Sick of Goodbyes

Sparklehorse / Cruel Sun

Sparklehorse / King of Nails

Sparklehorse / Eyepennies

Danger Mouse & Sparklehorse / Little Girl (feat. Julian Casablancas)

Danger Mouse & Sparklehorse / Angerl’s Harp (feat. Black Francis)

Sparklehorse / Ghost in the Sky

Sparklehorse / Piano Fire