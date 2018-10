The Butcher Experience / Saison 3 / Episode 2

Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans The Butcher Experience Saison 3 épisode 2.

Si mes histoires parlent souvent de types ou de nana plus ou moins alcooliques, régulièrement camés, fréquemment suicidaires et presque toujours salement dépressifs, rien de tout ça aujourd’hui puisque l’on va parler d’un mec normal qui œuvre depuis plus de 10 ans loin des dérives du show-business : l’américain Kurt Vile.

Enfance normale, marié, père de famille, ouvrier à l’usine pendant un bon bout de temps, obsédé par l’écriture de chansons et fan de country, bluegrass et delta blues, Kurt Vile a un parcours intéressant et surtout un talent fou qui méritent qu’on lui consacre une petite heure.

Tracklist :

ouverture : Kurt Vile / Girl Called Alex

The War On Drugs / Arms Like Boulders

Kurt Vile / Space Forklift

Kurt Vile / My Best Friends (Don’t Even Pass This)

Kurt Vile / Hidden Track 1 : He’s Alright

Kurt Vile / Jesus Fever

Kurt Vile / KV Crimes

Kurt Vile / Never Run Away

Kurt Vile / Pretty Pimpin

Courtney Barnett & Kurt Vile / Let It Go

Kurt Vile / Loading Zones

On se retrouve le vendredi 2 novembre pour le prochain épisode de The Butcher Experience. Bisous.