The Russian Fortune-18 avril Baptême ELECTRO/18.00

Découverte de mariages avec Electro par THE RUSSIAN FORTUNE

C’est un son qu’il me reste à introduire afin de percer l’intérieur. Franz Lizst a éveillé en moi les soupçons qui devaient demeurer à l’état de détails parjurés. Et le jazz ... c’est grâce à lui et Blackrock des Black Keys que j’ai mis un pied dans le hiphop. C’est aussi grâce à lui que je vais pénétrer dans ELECTRO.