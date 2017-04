The Russian Fortune du 4 avril à 18h

Menu de l’émission du 4 avril ? Une question riche d’actualité et de souvenirs. par THE RUSSIAN FORTUNE

Les cacahuètes ressemblent le plus aux désirs qu’on éprouve à l’heure de l’apéro, tout comme la musique. La Budweiser vide posée sur le piano Attica Blues d’Archie Shepp. Voilà un album où on se sent chez soi. On est pas à un live de Lydya Lunch où elle crie qu’on lui amène un double sur scène, on serait davantage confinés dans un salon à écouter Townes Van Zant...