Tonic’s Live : zoom sur une nouvelle émission de la grille de JET FM, le lundi à 17h

Présentée comme "Magazine libre et joyeux sur la vie gay et lesbienne dans l’ouest", l’émission Tonic’s Live déjà bien connue en terres angevines et finistériennes (et même au-delà !) va s’intéresser davantage à l’actualité ligérienne en s’associant notamment au Centre LGBT de Nantes.

Bruno, membre actif de l’équipe de Tonic’s Live présente cette aventure radiophonique :

"L’émission Tonic’s Live est produite par l’association gay et lesbienne Tonic’s, à Angers depuis 2000. Nous entrons dans notre 17ème année. Les chroniqueurs se sont succédés et certains sont présents depuis 10 ans. D’autres sont nouveaux depuis la saison dernière. 5 garçons et 1 fille, de 20 à +de 40ans, ce qui permet des points de vue de genres et de générationnels.

Il est toujours difficile de quantifier nos auditeurs, mais le simple fait que plusieurs nous ont raconté que cette émission les avait accompagnés durant leur découverte de leur préférence. Qu’elle leur a permis de se comprendre, de s’accepter et de se trouver “normale”, tout simplement. Rien que pour cette raison, toute l’équipe est fière de continuer l’aventure à Angers et de la commencer à Nantes.

L’émission est en direct vidéo sur la page asso tonics lors sont enregistrement, un jeudi sur deux de 20h à 21h. Elle est donc diffusée en FM à Nantes le lundi suivant. Cette année nous parlerons un peu plus du monde gay et lesbien de Nantes, en association avec le centre LGBT de la ville.

Notre ambition est de montrer à tous qu’être gay, c’est aussi gai. Qu’on ne parle pas d’homosexualité qu’en termes de sida, d’homophobie, de lois et de rejet. Bien sûr, ce seront des sujets abordés, mais nous serons plus dans le plaisir, la sexualité.... et le tout, sans tabou (les auditeurs nantais risques d’être surpris.... Surtout à 17h : )

Le principe de l’émission est les “mots (maux) d’homo”. Les chroniqueurs ont, à chaque fin d’émission, 5 mots communs avec lesquels ils devront faire leur chronique LGBT à l’émission suivante. Autant dire que ça réserve souvent des surprises et des sujets pour le moins originaux et décalés. Les chroniqueurs ont carte blanche et transmettent à l’animateur qui doit se débrouiller pour en faire une émission rythmée et dynamique.

L’année réserve aussi des surprises avec des émissions spéciales, comme la Nuit gay, la nuit du fake, ou la nuit du cross over où nous invitons les animateurs de la station. Enregistrées en public, ces émissions font découvrir des lieux étonnants (enregistrée nu dans un sauna, ou en mode shopping dans un sexshop...)."

Retrouvez toutes les infos et les podcasts de cette joyeuse équipe sur http://radio.tonics.asso.fr