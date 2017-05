Une Nuit#Couchée, sept heures en direct de Pau.

La Nuit#Couchée le 19 mai 2017 à la Centrifugeuse de Pau sera le premier événement d’une série consacrée à l’écoute et à la création radiophonique sous la tutelle de Stéphane Garin de l’ensemble 0 et de Vanessa Caque.

Pendant une nuit entière, les spectateurs sont invités à s’allonger dans une relative obscurité et à profiter de 7 heures d’affilée de création sonore spécialement réalisées pour l’occasion par les artistes invités. Une manière directe et conviviale de créer une situation propice à l’écoute attentive, qui plus est dans un contexte collectif.

Le dispositif mis en place à l’intérieur de la Centrifugeuse transforme la salle en véritable chambre d’écoute : dans les conditions de diffusion optimales que permet un tel espace, ils peuvent s’allonger confortablement sur des lits (matelas, couvertures) mis à leur disposition et se laisser aller au fil des dérives sonores réalisées expressément pour ce premier rendez-vous de Nuit#couchée par des créateurs internationaux venus eux-même présenter leurs travaux.

Une attention particulière est donnée à la qualité de la diffusion et la mise en espace des sons à travers un système multiple de haut-parleurs, afin de permettre aux spectateurs un voyage radiophonique en première classe, mêlant confort d’écoute et confort physique. Le voyage commence en soirée et se déroule jusqu’à l’aube. Les moments de sommeil sont bien sûr totalement permis et chacun peut fixer son attention à sa guise.

Après 7 heures d’écoute nocturne, au petit matin, un petit déjeuner leur est même servi.

invités : 0 (for radio), Alfredo Costa Monteiro, Dominique Balaÿ, Marc Namblard, Xabier Erkizia

Cette nuit sera également proposée à l’écoute en streaming live la nuit même de l’évènement ; en direct entre 23h et 6h du matin sur différentes radios dont Jet fm.

nuit#couchée (édition#1) : https://www.youtube.com/watch ?v=FMM-ioCjL_

plus d’informations ici et là