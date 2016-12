Une brève histoire des disques de Noël, rediffusion samedi 24 décembre à partir de 22h

Sauf quelques exceptions le disque de Noël est avant tout affaire de calotins. Ignorant les origines païennes de Noël les musiciens et chanteurs qui se sont frottés au disque de Noël enfoncent le clou de leur croyance béate, la religion chrétienne pour les disques qui vont nous occuper. Mais l’exercice de style permet également à certain de se distinguer de belle manière, ce que nous verrons dans les quelques heures qui vont suivre. Une brève histoire des disques de Noël donc, partielle et subjective comme à l’habitude, mais vaguement chronologique tout de même. C’est aussi une bonne occasion d’écouter des disques en entier.

samedi 24 décembre vers 22h00 : JS Bach / Oratorio de Noël

Au commencement il y a ... Bach. L’Oratorio composé en 1734, un modèle du genre car écrit par un grand mystique. Voici la version enregistrée en 1987 par John Eliot Gardiner pour Archiv Produktion. Songs Of Christmas from The Alan Lomax Collection

On saute deux siècles allègrement et on arrive aux états unis ou les Lomax père et fils écument le pays (et bientôt la planète) avec leur enregistreur pour documenter une musique populaire noire et blanche jusque-là négligée des institutions. Parmi tous ces collectages répartis sur quatre décennies (1940 - 1964), des chants de Noël compilés en 1999 pour le label Rounder Select.

dimanche 25 décembre vers 1h30 :

Spike Jones presents A Xmas Spectacular

En 1956 le cartoonesque batteur américain Spike Jones et ses City Slickers dynamitent au sens propre les chansons traditionnelles de Noël mais se permettent aussi quelques belles envolées vocales et réalisent un des classiques du genre : à la fois irrévérencieux et respectueux. Publié par Verve. Elvis Presley / Elvis’ Christmas Album

Pour faire plaisir à sa gentille maman, comme il est chou, Elvis Aaron Presley enregistre une volée de classiques de Noël qu’il ne peut s’empêcher d’encanailler un brin histoire de descendre par la cheminée des jeunes filles de l’Amérique des fifties. Publié par RCA en 1957 Nat King Cole / The Magic Of Christmas

L’impeccable pianiste et crooner Nat King Cole propose en 1960 un pur joyau de l’industrie du divertissement américain (en ce qu’elle peut avoir de meilleur), un enchainement de standards de noël arrangés par Ralph Carmichael, chantés avec conviction et suavité par Mr Cole . Publié par Capitol

dimanche 25 décembre vers 3h15 :

Phil Spector presents A Christmas Gift For You

C’est un des classiques du genre, le disque d’un producteur fou qui se saisit opportunément de Noël pour amener son mur du son dans tous les foyers américains en cette année 1963. The Ronettes, The Crystals, Phil Spector convoque toutes les vedettes sous sa houlette pour revisiter les classiques et gare à qui n’y mettrait pas toutes ses tripes. Publié par Warner Spector Records The Beach Boys / Christmas Album

Fascinés par Phil Spector et parce qu’ils croient peut-être toujours au père noël malgré leur père fouettard, les frangins Wilson et leur cousin mettent leur voix d’anges à l’unisson en 1964 pour aligner les classiques du répertoire avec une évidente facilité. The Beach Boys’ Christmas Album est publié par Capitol. Vince Guaraldi Trio / A Charlie Brown Christmas

En 1965 le trio du pianiste de jazz américain Vince Guaraldi compose la bande son d’une émission de télévision de noël produite par CBS basée sur les personnages du strip Peanuts de Charles M Schultz, entre thèmes classiques et compositions originales. Publié par Fantasy. Dean Martin / The Dean Martin Christmas Album

Dean Martin, héros malin de l’american way of life, crooner à la fois nonchalant et désabusé, joue le jeu du disque de Noël en 1966. A L’aise comme partout il susurre des sucreries à votre oreille et se tire avec la hotte. Publié par Reprise. Swingle Singers / Noëls Sans Passeport

Américain installé en France et déjà co-fondateur des Double Six, Ward Swingle crée The Swingle Singers qui s’emparent du répertoire de Jean-Sebastien Bach pour le passer à la moulinette scat-jazz. En 1968 c’est un Noëls Sans Passeport, des chants traditionnels de différents pays (majoritairement européens), qu’ils publient chez Philips.

A Motown Christmas

C’est un label tout entier qui se met au service de Noël en 1973. Alors en pleine bourre Tamla Motown aligne les classiques gloussés comme des dindes ou susurrés d’une voix veloutée (de marron) par les stars de la boutique : Jackson 5, Stevie Wonder, Temptation, Supremes et autres Marvin Gaye. C’est assez riche. La version complétée de 2009 frise même l’écœurement. On se contentera de l’originale publiée donc par Motown en 1973.

dimanche 25 décembre vers 7h15 :

Low / Christmas e.p.

Aller on saute deux décennies à l’aise pour arriver à ce Christmas e.p. des presque mormons Low. L’Amérique est moins chatoyante chez le trio du Minnesota et malgré un départ en traineau (Just Like Christmas, un vrai nouveau classique composé pour l’occasion) on ralenti rapidement le rythme, de la neige plein les bottes et le moral à zéro degré. Publié par Tugboat en 1999. The V/VM Christmas Pudding

Un pudding au poivre avec une sauce aux câpres, un foie gras de chômeur confit au vin rouge en brique, des huitres séchées trempées dans le guacamole ... c’est un peu l’idée de cette compilation orchestrée n’importe comment par les as du cut up électronique de haute volée. V/VM Test Records 2000 Seasonal Greetings, a compilation of 13 Christmas & Winter songs

Alors en pleine effervescence molle de l’electronica, le label allemand Mobilé propose une belle compilation thématique qui prend le prétexte de Noël et de l’hiver comme point de départ pour arriver à une jolie photographie d’une certaine scène pop de l’année 2002. Publié par Mobilé donc. Sufjan Stevens / Songs For Christmas vol. V Peace

Chez le très chrétien Sufjan Stevens on ne plaisante pas avec Noël mais on rigole beaucoup. C’est la joie de la foi dira-t-on. Le compositeur américain publie chaque année depuis 2001 un ep de Noël gorgé de classiques du genre et de compositions originales, subtilement arrangés. Un beau sapin décoré avec soin et minutie. Sur ce volume V publié en 2006 Sufjan Stevens écrit même un morceau de bravoure, Star Of Wonder, à reprendre tous en chœur à la messe de minuit. Coffret Songs For Christmas publié par Asthmatic Kitty en 2006 A MadlibMadlib Compilation / La Bûche En Feu

Parmi toutes les compilations de Noël qui, si elles ne sont pas l’œuvre d’un artiste ou d’un label peuvent aussi avoir leur belle cohérence, voici une curiosité de 2013 intitulée La Bûche En Feu, qui hésite entre déglingue et sérieux, révérence et irrévérence. Publié par Alioshaphon.