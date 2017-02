Une nuit avec Simon Fisher Turner, samedi 25 février vers 23h

A l’occasion de la sortie du dernier disque de Simon Fisher Turner « Giraffe » aux Editions Mego, Henrique Martins Duarte propose la diffusion des Guerrillas audio 7 à 35 (les six premières ayant été diffusées dans l’émission Cosmogol999), archives sonores de Simon Fisher Turner mises à disposition deux fois par mois et téléchargeables quinze jours sur le site http://touch33.net/guerrillaaudio.

« Guerrilla audio » est un rendez-vous bi-mensuelle sur le site du label anglais Touch Records proposé par Simon Fisher Turner, star de la teenage pop dans les années 60, du glam rock dans les années 70 et de la new wave dans les années 80, compositeur de bandes originales pour les films de Derek Jarman, expérimentateur sonique et explorateur sonore tout au long de sa carrière.