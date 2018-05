Une nuit#couchée, sept heures en direct de Pau.

La nuit#couchée, créé le 19 mai 2017 à la Centrifugeuse de Pau fut le premier événement d’une série consacrée à l’écoute et à la création radiophonique sous la tutelle de Stéphane Garin de l’ensemble 0 (www.ensemble0.com) et de Vanessa Caque.

Le principe de la nuit#couchée ?

Pendant une nuit entière, les « spectateurs » sont invités à s’allonger dans une relative obscurité et à profiter 7 heures durant de créations sonores spécialement réalisées pour l’occasion par les artistes invités. Une manière directe et conviviale de créer une situation propice à l’écoute attentive, qui plus est dans un contexte collectif.

Le dispositif mis en place transforme l’espace dédié à la nuit#couchée en une véritable chambre d’écoute amoureuse des sons en présence. Dans des conditions de diffusion optimales, le public est invité à s’allonger confortablement sur des lits (matelas) mis à disposition afin de se laisser aller au fil des dérives sonores réalisées expressément pour ce rendez-vous singulier par des créateurs internationaux venus eux-même présenter leurs travaux.

Une attention particulière est donnée à la qualité de la diffusion et la mise en espace des sons à travers un système multiple de haut-parleurs, afin de permettre aux spectateurs un voyage radiophonique en première classe, mêlant confort d’écoute, intimité et confort physique. Le voyage commence en soirée et se déroule jusqu’à l’aube. Les moments de sommeil sont bien sûr totalement permis et chacun peut fixer son attention à sa guise.

Après 7 heures d’écoute nocturne, au petit matin, un petit déjeuner leur est même servi.

La nuit#couchée, est un évènement proposé par 0 (for radio) Stéphane Garin de l’ensemble 0.

Le programme :

23h-0h05 : le disque qui parle par Julien Sarti

0h05-1h20 : Céline du Chéné, Laurent Paulré

1h20-2h20 : Arnaud des Pallières

2h20-3h35 : Maya Boquet

3h35-4h50 : Clara de Asis

4h50-6h : ensemble 0 (for radio)

Quelques mots sur les artistes de cette deuxième nuit#couchée :

Né au milieu des châteaux qui omet le val de Loire, Julien Sarti alias le Gnou (http://www.legnou.org), a depuis, observé un grand nombre de migrations et en a profité pour collecter, bidouiller, sélectionner, enregistrer toutes sortes de sons pour en faire des émissions de radio, des documentaires et autres créations sonores ; tout ceci en essayant d’ouvrir le plus grand possible ses oreilles de mammifère terrestre.

Il est l’un des auteurs de l’ouvrage collectif "le disque qui parle" véritable sources/création sonore peuplée(s) de ces voix capturé sur microsillons.

programmes radiophoniques : la soupe primitive (https:// www.mixcloud.com/Lasoupeprimitive/) / matière noire (https:// www.mixcloud.com/matierenoireradiomega/)

Céline du Chéné & Laurent Paulré travaillent à France Culture, et notamment à Mauvais Genres (samedi 22h-23h). Dans cette émission mise en ondes par Laurent Paulré, Céline du Chéné tient depuis 2010 une chronique intitulée L’encyclopédie pratique des mauvais genres qui explore l’érotisme et l’étrange à travers des confessions tantôt sombres, tantôt décalées mais toujours viscéralement poétiques.

Si l’univers de Laurent Paulré est davantage axé sur le son, la modulation, la musique (il possède une discothèque personnelle de plus de 40 000 vinyles où il puise inspiration et vibration), Céline du Chéné quant à elle, travaille plus la voix, l’écriture et l’entretien ; ce qui reste aussi une affaire de rythme.

Fort de cette complémentarité, ils ont réalisé pour France Culture en 2016 (en partenariat avec le muséum d’histoire naturelle) Pas si bêtes, une série de portraits sonores animaliers pour laquelle ils ont reçu le prix Tout court de la SCAM.

Tout en travaillant à la radio, ils considèrent le son et la voix comme des objets artistiques et pas seulement comme des outils de transmission de savoirs. Ils aiment ainsi explorer le visage sensible du monde à travers différentes formes sonores, le reportage, l’entretien, le documentaire ou les paysages sonores ; qu’ils créent pour des artistes tels que Stéphane Blanquet, Julien Salaud, Karen Chessman ou agnès b.

Par ailleurs en 2015, Laurent Paulré a créé Contours, un label où il produit des artistes obéissant à une règle personnelle qui combine plaisir, éclectisme, risque et esthétisme.

Quant à Céline du Chéné, elle est aussi l’auteure de Dracula, prince des ténèbres, livre sur le mythe de Dracula aux éditions Larousse (2009), Blason du corps avec les photos de l’artiste Cécile Hug chez Littérature Mineure (2017) et L’encyclopédie pratique des mauvais genres, aux éditions Nada en partenariat avec France Culture, recueil dans lequel elle propose 26 récits liés à ses rencontres avec les mauvais gen(re)s.

Arnaud des Pallières, cinéaste français, né en 1961 à Paris, qui a signé essais documentaires (tel Disneyland, mon vieux pays natal) et fictions (Adieu, Parc, Michael Kohlhaas avec Mads Mikkelsen, Orpheline plus récemment). Alliant l’inspiration universaliste de Terrence Malick à l’exigence dialectique d’Harun Farocki, il applique le programme énoncé une fois par Jean-Louis Comolli : le cinéma prend en charge le récit du monde. Scénariste et monteur de ses films, Arnaud des Pallières emprunte, découpe, assemble, retourne à son profit des bouts de phrases, de nouvelles, de romans policiers. Son art de la citation se distingue de celui de Godard : préfère tisser des liens discrets et cachés entre les textes.

Artiste sonore, guitariste, Clara de Asís est basée en France. Son travail combine, électroacoustique, musique improvisée et composition. Elle utilise différentes assemblages de matériaux et objets, ayant comme centre la guitare, électrique ou acoustique. Elle développe une approche instrumentale résolument personnelle et loin de tout académisme ; avec un intérêt de longue date pour la simplicité minimaliste et l’auscultation spaciale.

Sa musique s’est donnée sur plusieurs scènes internationales collaborant régulièrement avec des artistes sonores tels que Laura Vazquez, Noël Akchoté, d’Incise ou Héctor Rey. Ses travaux sont édités par des labels comme PiedNu (FR), INSUB (CH) et Marginal Frequency (USA).

Elle collecte des récits, des témoignages, des parcours de vie, des paysages sonores, qu’elle aborde différemment selon le médium qu’elle adopte, radio, théâtre ou écriture. Maya Boquet a écrit et réalisé des fictions radiophoniques pour France Culture, Longueur d’Ondes et l’ACSR, collaboré avec des metteurs en scène en tant que dramaturge (Matthieu Bertholet, Gérard Watkins, Julien Fiséra), cofondé le groupe franco-belge Radio Femmes Fatales qui produit et joue des pièces radiophoniques en live sur scène. Depuis mai 2014, elle coécrit avec Emilie Rousset, Les Spécialistes, un dispositif performatif et sonore (Mac Val, Monumenta 14, Centre Pompidou Metz…)