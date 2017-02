Une playlist de Derf Backderf

A l’occasion de la venue du dessinateur américain Derf Backderf ce mercredi 1er février à Nantes, dans le cadre d’une exposition consacrée à sa bande dessinée Punk Rock & Mobile Homes à Trempolino, Maison Fumetti organise une rencontre Antipasti dès 19h, un retour sur la carrière du dessinateur de Mon Ami Dahmer, Trashed ou Punk Rock & Mobile Homes donc (tous publiés en France chez Çà et Là).

En avant goût de cette belle soirée voici un mix que Derf Backderf a réalisé il y a quelques mois pour The Voice Of Cassandre (une émission diffusée le mercredi soir à 23h sur Jet fm), dont le détails est ici :

Clutch- X-Ray Visions 3:36

Joe Strummer - Global A Go-go 5:55

Devo— be Stiff (Stiff Records version) 2:43

The Love Me Nots— Mine 1:48

Demolition Doll Rods— Take You Home 2:12

Runaways— American Nights

Neutral Milk Hotel— Holland 1945 3:12

Johnny Cash— Heart of Gold 3:01

Sonics— Been Shot Down 2:13

Clash— Safe European Home 3:51

Flamin’ Groovies— Slow Death 4:40

Sleater-Kinney- Bury Our Friends 3:24

Stephen Malkmus— Jenny and the Ess Dog 2:45

Rocket From the Tombs— I Sell Soul 3:03

Ventures— He Came Back 2:07

Rancid— Cash, Culture & Violence 3:10

Beastie Boys— Live at PJs 3:18

Tommy Stinson— Motivation 3:31

Ramones— Danny Says (Demo version) 2:19

Mekons— Orpheus 4:23

Nick Cave— Let It Be 3:31

en écoute ici une autre playlist autour du livre Punk Rock & Mobile Homes, ici