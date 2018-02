Une semaine avec Dominique A.

Sept heures avec Dominique A. comme un feuilleton radiophonique du 26 février au 3 mars 2018 sur Jet fm : chaque jour de la semaine - du lundi au vendredi à 18h puis le samedi à 17h - se développent une série d’entretiens au long court (et encore en court) qui reviennent sur le parcours de l’artiste, questionnent la musique dans sa création même en illustrant les propos de nombreux extraits, de quelques documents rares, live ou morceaux confidentiels.

Démarrée à l’automne 2016 cette collection de longs entretiens entend si ce n’est faire le tour de la question, a minima aborder les multiples aspects que prend la carrière de Dominique A. Cette première série dévoilée s’attache principalement au rapport à la musique, à l’écriture de chansons, au groupe et à la scène, au succès et à l’exposition médiatique. ©Vincent Delerm

Lundi 26 février à 18h :

Entretien première partie (enregistré le 11 octobre 2016 à Trentemoult) accompagné des chansons Toute Latitude (extrait de Toute Latitude, Cinq 7 2018), Rien qu’à voir (extrait de Remué, Lithium 1999), La mort d’un oiseau (extrait de Toute Latitude, Cinq 7 2018), Par les lueurs (live acoustique à Jet fm, 7 décembre 2017). Durée 1h.

Mardi 27 février à 18h :

Entretien deuxième partie (enregistré le 11 octobre 2016 à Trentemoult) accompagné des chansons Le départ des ombres (En solo aux Bouffes du Nord, DVD Labels 2004), La Fanette (live à Stereolux - Nantes, 31 mars 2017), Manque-moi moins (avec Philippe Katerine, Les Inrockuptibles 2007), Le convoi (live acoustique à Jet fm, 7 décembre 2017). Durée 1h.

Mercredi 28 février à 18h :

Entretien troisième partie (enregistré le 11 octobre 2016 à Trentemoult) accompagné des chansons Aujourd’hui n’existe plus (extrait de Toute Latitude, Cinq 7 2018), Cet enfant-là (avec Alexandre Tharaud & Roland Romanelli, Barbara, Erato 2017), Cycle (extrait de Toute Latitude, Cinq 7 2018), Hotel Congress (live à Stereolux - Nantes, 31 mars 2017), Moment Parfait (Philippe Katerine, Le Film, Cinq 7 2016). Durée 1h

Jeudi 1er mars à 18h :

Entretien quatrième partie (enregistré le 16 mai 2017 à Trentemoult) accompagné des chansons Le ravalement des façades (La Mémoire Neuve, Lithium 1995), Motus (Françoiz Breut, Françoiz Breut, Lithium 1997), Le pour et le contre (Michel Delpech, Sexa, Universal 2009), Eleor (live acoustique à Jet fm, 7 décembre 2017). Durée 1h.

Vendredi 2 mars à 18h :

Entretien cinquième partie (enregistré le 16 mai 2017 à Trentemoult) accompagné des chansons Les habitudes se perdent (1ere version, bonus à la réédition de La Fossette, Cinq 7 2012), Immortels (live à Stereolux - Nantes, 31 mars 2017), un morceau de Spokenword, Les terres brunes (live acoustique à Jet fm, 7 décembre 2017). Durée 1h.

Samedi 3 mars à 17h :

Entretien sixième partie (enregistré le 16 mai 2017 à Trentemoult) accompagné des chansons Le courage des oiseaux (live à l’Officina di Scarpe, les Allumées Nantes-Naples, octobre 1993), Les éoliennes (Toute Sera Comme Avant, Labels 2004), Contre un arbre (Vers Les Lueurs, Cinq 7 2012), L’irréparable (Jeanne Balibar, Slalom Dame, Naïve 2006), Chanson de la ville silencieuse (live à l’Officina di Scarpe, les Allumées Nantes-Naples, octobre 1993), Antonia (live acoustique à Jet fm, 7 décembre 2017).

Bonus : extrait d’une émission réalisée le 7 décembre 2017 sur Jet fm, suivi de la chanson Se décentrer (extrait de Toute Latitude, Cinq 7 2018). Durée 2h. nb : la liste des titres diffusés est sous réserve de modification.