Vendredi 05 octobre à 14h

Le musicien Will Guthrie est parti une dizaine de jours à Java mi-septembre pour traquer les mystères de la musique de Gamelan, chercher des timbres et des sonorités, explorer un rien de ce rituel millénaire, étayer un projet musical qu’il mûrit depuis quelques années. Il en revient avec une collection de sons et de cassettes que nous écoutons en sa compagnie et en direct.

Gending Soran / Kebogiro Glendeng

extrait d’une fête Jatilan puis entretien avec l’anthropologue Patrick Vanhoebrouck (16 septembre 2018)

entretien avec une femme du village puis prière

