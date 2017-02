Vendredi 17 février vers 14h15

Juste avant son concert nantais du soir, Nicolas Paugam passe par les studios de Jet fm pour une discussion, écoute de disques et petite session acoustique.

La playlist :

Nicolas Paugam / Sous La Houlette (Mon Agitation, 2015)

Da Capo / Lord (The Man I Used To Be e.p., Lithium 1995)

Nicolas Paugam / Le Col Du Galibier (Aqua Mostlae, 2015)

Cartola / Preciso Me Encontrar

Nicolas Paugam / La Valse Aux Jumeaux (Le Tamanoir De Mes Rêves, 2009)

Milton Nascimento / Irmão De Feo

Nicolas Paugam / Si tu vas à San Franciscoco (Mon Agitation, 2015)

Claire DiTerzi / Sombre Dimanche

Nicolas Paugam / Les Ablettes (Boustrophédon, 2017)

session acoustique en direct : La Vie C’est Bien Trop Compliqué

Robert Wyatt / Sea Song

The Pale Foutains / Unless

Gérard Manset / Golgotha

Van Morrison / The Way Young Lovers Do

Nicolas Paugam / Le Bon Numéro (Mon Agitation, 2015)

Jérémie Kisling / Antimatière

Nicolas Paugam / Tu Vois Pas Qu’On S’Aime Pas (Aqua Mostlae, 2015)

Parisien mais natif de Nantes, Nicolas Paugam n’y avait jamais joué encore. Une injustice réparée puisqu’il vient s’agiter en concert ce vendredi 17 février à 20h30 au café de La Ribine.

Nicolas Paugam présentera ses chansons en français délicatement influencées par le tropicalisme 60’s des brésiliens Jorge Ben ou Chico Buarque (par exemple).

Un temps dans le groupe Da Capo avec son frère Alexandre (un premier album sortait sur le mémorable label Lithium à la fin des années 1990), Nicolas Paugam développe depuis quelques années un univers à la fois intime et ouvert, des chansons aux envolées mémorables.

Après trois albums (Douces Barbaries (2011), Le Col du Galibier (2013), Mon Agitation (Microcultures 2015) et une Mostla Tape (Aqua Mostlae), Nicolas travaille actuellement à son quatrième album, Boustrophédon, dont il livrera la primeur en live. Vendredi 17 février 2017, Café de la Ribine, rue Adolphe Moitié, Nantes. 20h30, entrée au dé. Co-organisé par Nowned.

une petite vidéo au passage, ici.